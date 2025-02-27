Какие регионы Казахстана накроет непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение

Ночью на севере и востоке Карагандинской области ожидается снег, на юге региона он будет небольшим, но прогнозируют низовую метель. На западе, востоке и в центре области временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. В Караганде юго-западный ветер с переходом на северо-восточный, ночью порывы до 15−18 м/с.