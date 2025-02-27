Какие регионы Казахстана накроет непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение

В четверг местами ожидается туман на востоке, юге и центре области Улытау. В Жезказгане прогнозируют туман. Штормовое предупреждение в регионе будет действовать до восьми часов вечера.
Ночью на севере и востоке Карагандинской области ожидается снег, на юге региона он будет небольшим, но прогнозируют низовую метель. На западе, востоке и в центре области временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. В Караганде юго-западный ветер с переходом на северо-восточный, ночью порывы до 15−18 м/с.
В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидается туман.
В Мангистауской области прогнозируют снег и гололед. На западе, северо-востоке региона временами будет сильный снег, метель. На юге и в центре области — туман. Ветер западный, северо-западный, на западе, северо-востоке области 15−20 м/с. В Актау ожидаются снег, гололед, днем сильный снег, метель. Ветер северо-западный, днем порывы 15−18 м/с.
В Атырауской области ожидается снег. На востоке области низовая метель.
В центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На востоке области — туман. Ветер юго-восточный, восточный, в центре региона порывы до 15−20 м/с.
На севере и в центре Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель. На севере, востоке и в центре региона — туман, гололед. Ветер восточный, на севере и в центре порывы до 15−20 м/с. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед.
В Восточно-Казахстанской области на западе и севере ожидается снег. На севере и востоке региона — метель. На юге области — туман. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15−20 м/с.
На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске прогнозируют снег и низовую метель.
В Астане ожидается гололед.
На западе и севере Костанайской области небольшой снег, низовая метель. На юге, востоке региона — туман. Ветер юго-западный, ночью на западе и севере возможны порывы до 15−20 м/с.
В области Абай ночью ожидается снег. Днем он будет идти на востоке, юге и в центре региона. На западе, севере и в центре также прогнозируют метель. На юге, востоке области — туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в центре области 15−20, ночью порывы до 23 м/с.
Ночью на севере и востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе и юге — туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью на севере и востоке области. Порывы до 15−20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ветер юго-западный, порывы до 15−18 м/с.
Ночью в Павлодарской области ожидаются снег и низовая метель, днем они придут на север, восток и в центр региона. Ветер западный на западе, юге и в центре области. Порывы до 15−20 м/с. В Павлодаре ожидаются снег, низовая метель. Ветер западный, порывы до 15−20 м/с.
С 27 февраля по 1 марта на юге и в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах гололедица. В Алматы в это время будет туман, на дорогах гололедица. В Конаеве 27 февраля ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 18−23 м/с.
Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На юге региона — гололед. Днем на севере и востоке области ожидаются снег, метель. На западе и юге области — туман. Ветер юго-западный, порывы 15−20 м/с. В Петропавловске ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15−20 м/с.
На юге, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром прогнозируют туман.
В горных районах Жамбылской области ожидаются снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах региона — туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. В Таразе временами туман.