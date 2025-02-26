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Генпрокурор Беларуси сказал, что более 80 тысяч заявок на номер 115 не исполнили на должном уровне

Генпрокурор сказал, что 80000 заявок на номер 115 не исполнили на должном уровне.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед сказал, что более 80 тысяч заявок на номер 115 не исполнили на должном уровне. Об этом, пишет БелТА, Швед заявил на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

Проведенная в 2024-м проверка соблюдения законодательства при оказании белорусам жилищно-коммунальных услуг показала немало проблемных мест. В частности, глава Генеральной прокуратуры сказал:

— В каждом регионе установлены факты несвоевременного и ненадлежащего исполнения заявок, поступающих на телефонный номер 115, а также нарушения порядка продления сроков их исполнения. В целом по стране в прошлом году более 80 тыс. заявок исполнено не на должном уровне.

А сроки капремонта почти трети объектов в стране были серьезно нарушены. Швед привел примеры за 2024 год:

— Установлены случаи, когда граждане, проживающие в многоквартирных жилых домах, из-за отсутствия газа длительное время — по несколько месяцев — не могли приготовить еду.

Также генпрокурор обозначил причины:

— Некачественное проведение осмотров приводит к невключению домов, требующих ремонта, в годовой план, неверному определению объемов работ. Министру жилищно-коммунального хозяйства внесено представление.

Также депутат сказала о реновации жилья и судьбе хрущевок в Беларуси.

А митрополит Вениамин сказал белорусам, как начинать Великий пост и что важно сделать перед ним.