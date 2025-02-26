Генпрокурор Беларуси сказал, что более 80 тысяч заявок на номер 115 не исполнили на должном уровне

— В каждом регионе установлены факты несвоевременного и ненадлежащего исполнения заявок, поступающих на телефонный номер 115, а также нарушения порядка продления сроков их исполнения. В целом по стране в прошлом году более 80 тыс. заявок исполнено не на должном уровне.