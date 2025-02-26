В Сочи отец подвергшегося нападению собак ребенка отправил врачам части лица сына

В Сочи две домашние хаски напали на девятилетнего школьника, разорвав ему лицо. Ребенка санавиацией доставили в краевую больницу, он находится на аппарате ИВЛ. Фрагменты его лица отправили в медучреждение отдельным вертолетом. Животных изъяли у владельца, его самого допрашивают. Возбуждено уголовное дело. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне участившихся нападений призвал срочно подготовить законопроект по защите детей от агрессии бродячих собак.