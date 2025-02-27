Эксперт Наумов сообщил, где в России скрыты запасы редкоземельных металлов

Крупнейшее и наиболее освоенное месторождение редкоземельных металлов находится на Кольском полуострове, рассказал эксперт Российского научного фонда, кандидат технических наук Аркадий Наумов.
«Запасы месторождения в Мурманской области оцениваются в 18,9 млн тонн. Другие расположены в Якутии (4,5 млн), Иркутской области (1,6 млн), Коми (1 млн), Забайкалье (0,8 млн), Тыве и Красноярском крае (по 0,5 млн тонн). То есть в основном эти богатства спрятаны в малонаселенной местности, где недостаточно развита инфраструктура», — добавил Наумов в интервью aif.ru.
По данным эксперта, ежегодно в России производится 2−3 тыс. тонн неразделенных концентратов редкоземельных металлов (РЗМ).
«Практически все они идут на экспорт — в основном, в Китай и американцам через Эстонию, где с советских времен осталось производство. Правда, в последние годы у нас появилось собственное производство разделённых РЗМ, но его объём по мировым меркам небольшой — до 500 тонн в год», — сообщил специалист.
Ранее Минприроды рассказало о том, что в России имеются запасы 15 видов редкоземельных металлов в количестве 28,5 млн тонн. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, по этим запасам РФ занимает 4-е место в мире.
Полностью интервью Аркадия Наумова читайте на aif.ru.