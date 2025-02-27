Что можно и нельзя делать в день Кирилла 27 февраля на Бабьи взбрыксы

Православная церковь 27 февраля 2024 года вспоминает святого Кирилла Философа. В народе принято отмечать день Кирилла, или день Кирилла Весноуказчика. Однако существует еще одно название — Бабьи взбрыскы. Все дело в том, что в указанную дату женщины ходили к повитухам и дарили им подарки.