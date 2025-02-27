Что можно и нельзя делать в день Кирилла 27 февраля на Бабьи взбрыксы

Православная церковь 27 февраля 2024 года вспоминает святого Кирилла Философа. В народе принято отмечать день Кирилла, или день Кирилла Весноуказчика. Однако существует еще одно название — Бабьи взбрыскы. Все дело в том, что в указанную дату женщины ходили к повитухам и дарили им подарки.
Что нельзя делать 27 февраля.
Не рекомендуется остатки еды выбрасывать на улицу. Это могло грозить потерей достатка. Запрещено подметать пол. Предки верили, что можно вымести из дома счастье. Нельзя стричь волосы, ногти, так как можно укоротить себе жизнь.
Что можно делать 27 февраля.
По традиции, 27 февраля женщины ходили к повитухам, принимавшим у них роды, дарили подарки. Чаще всего, это были пряники или пироги.
Согласно приметам, сильные морозы в последнюю неделю февраля предвещают жаркое лето. На похолодание указывает теплая погода 27 февраля.
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