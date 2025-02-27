С пылу жарко: «Дух огня» Кустурицы и золото Юры Борисова

В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт на «бюджет». И, кажется, все идет по плану. Тима получает высокие баллы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу кидают старатели, он остается без работы и будущего и решает отомстить. Парень похищает золото и пускается в бега вместе с младшим братом.