«В “Аноре” всё плохое, кроме Юры Борисова»

На самом деле, очень хорошо, когда у кинематографиста нет больших денег. Тогда он может сконцентрироваться на том, чтобы у него была рассказана история, на том, как это именно сделать. На фестивале он может посмотреть, как это сделали другие. Сейчас в кино появилось много новых тем. Например, о том, что технология, как бы сказать… стала субъектом человеческой жизни! И вот многие молодые люди хотят сказать, что там есть душа. Здесь есть поле для экспериментов, очень интересно. Это и есть платформа, которой стал фестиваль «Дух огня». В прошлом году я там увидел фильм «Куба, Марина», он же победил в итоге. Этот фильм не был дорогим в производстве. Обычная любовная история, но форма, в которой это сделано, была очень-очень интересной, посмотрите обязательно при случае! И я думаю, что в этом марте тоже будут отличные фильмы.