Точки, точки, запятые: советский абстракционизм посылает сигналы

Юрий Злотников был одним из первых, кто уже во второй половине века занялся в СССР чистой абстракцией. Конечно, его искусство — плоть от плоти эпохи оттепели, когда, с одной стороны, стало можно делать то, чего нельзя было прежде, а с другой — все были невероятно вдохновлены космическими достижениями. Собственно, «Сигнальная система», датирующаяся 1957−1962 годами, и стала воплощением этого стремления к новому и в форме, и в содержании. Размещая на белом пространстве листа разноцветные точки, кружочки и линии, Злотников будто пытался уловить и дешифровать (а может, наоборот, зашифровать?) послания далеких цивилизаций, их нездешние импульсы.