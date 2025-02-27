Календарь на 27 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Силы специальных операций — военное формирование Вооруженных сил РФ, предназначенное для выполнения особых задач по защите интересов России как внутри страны, так и за рубежом в военное или в мирное время. Эта армейская группировка находится в состоянии постоянной готовности. Среди операций, проведенных ССО, — борьба с сомалийскими пиратами и участие в освобождении Алеппо в 2016 году. День Сил специальных операций установлен указом президента в 2015 году и является памятным днем в Вооруженных силах РФ.