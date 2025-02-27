Эксперт Наумов: США напрягает лидерство КНР в сфере редкоземельных металлов

Стремление Дональда Трампа заключить сделку с Украиной по недрам — скорее политическая игра, ориентированная на собственных избирателей или на внешних игроков. Об этом в интервью aif.ru заявил эксперт Российского научного фонда, кандидат технических наук Аркадий Наумов.
«Да, на Украине можно добывать литий, титан, уран и другие значимые элементы. Их запасы хорошо разведали еще советские геологи. Но сколько-нибудь выдающихся залежей редкоземов там нет. Да и два из трех украинских литиевых месторождений уже перешли под контроль России», — рассказал Наумов.
Вместе с тем, интерес президента США к редкоземельным металлам (РЗМ) объясним, считает эксперт.
«Лет пятнадцать назад Китай добывал почти 90% всех РЗМ, став по сути монополистом. И эта ситуация многих, в том числе американцев, стала напрягать, ведь речь шла о стратегически важном сырье», — пояснил Наумов.
Сегодня долю Китая оценивают примерно в 60−70%, другие крупные игроки — Австралия, Индия и США.
«Но Штаты как ведущего потребителя высокотехнологичной продукции, при производстве которой применяются редкоземы, преимущество Китая как поставщика ресурсов не может не беспокоить. Так что интерес Трампа и его команды (а в ней много представителей высокотехнологичного бизнеса) к этому рынку вполне объясним», — добавил специалист.
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