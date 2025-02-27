Место Сталина и язычества: на что тратили деньги чиновники из команды эпатажного губернатора Вологодской области

Его супруга — Елена Нистратова. Она старше его на четыре года, родилась в Варшаве, пользовалась элитными автомобилями Maserati Levante, BMW Х5, Bentley Continental GT, Porsche Panamera, Mercedes V- и G-класса. У неё есть бизнес с годовой выручкой 30−40 млн рублей: это мясной ресторан Eat Meat в одном из одинцовских бизнес-центров. На Нистратову была оформлена самая большая квартира семьи из последней декларации — пятикомнатная в ЖК «Петровский замок» за стадионом «Динамо» стоимостью свыше 60 млн рублей. А просторной студией (цена до 40 млн рублей) в историческом доме на углу Цветного и Рождественского бульваров пара владела совместно.