Техническая вода вместо питьевой течет в кранах жителей Актау

В редакцию Lada.kz обратились жители дома № 146 в 3 микрорайоне. Предположительной причиной проблемы может быть то, что рядом с домом подрядная организация занималась заменой труб. 22 февраля работы завершили. Тогда жильцы и почувствовали, что питьевая вода имеет неприятный солоноватый привкус.