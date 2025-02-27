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Bloomberg: РФ и США обсуждают совместную добычу ресурсов в Арктике

Кроме того, обсуждается возможность сотрудничества по торговым маршрутам.
Источник: Аргументы и факты

Российская Федерация и Соединённые Штаты обсуждают возможность совместной добычи природных ресурсов в Арктике, пишет Bloomberg.

Кроме того, по данным агентства, РФ и США обсуждают возможность взаимодействия, касающегося торговых маршрутов.

«Обсуждения включают разработку природных ресурсов и торговые маршруты», — говорится в публикации.

Один из источников отметил, что американская сторона рассматривает сотрудничество в Арктике как «возможный способ» ослабить связи РФ и КНР в арктическом регионе.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности РФ предложить Вашингтону возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поддержал идею сделки с РФ по редкоземельным металлам.