Подводные камни при получении ипотеки. На что обращать внимание, чтобы не переплатить по кредиту

— Тем не менее свои возможности стоит оценивать скорее критически, потому что, если возникнут трудности с платежами, вас могут ждать более серьёзные проблемы. Третье: ипотеку без первоначального взноса сейчас выдают очень редко, тем не менее если у вас нет денег на первый взнос, но имеется другая недвижимость в наличии, можно передать её в залог банку и не вносить первоначальный платёж. Четвёртое: помните, что вы можете отказаться от всех страховых продуктов, которые обычно включают в тело кредита, кроме страхования самой залоговой недвижимости. Если вы собираетесь гасить кредит досрочно, вам это будет выгодно, — добавил Петр Гусятников.