Антитеррористические меры на транспорте усилили в Петербурге

Беглов отметил стабильную обстановку в мегаполисе. Помимо этого, во время встречи чиновники обсудили вопросы противодействия терроризму и неонацизму среди молодежи. Сейчас с молодыми людьми ведут профилактическую работу для предотвращения воздействия радикальных идеологий.