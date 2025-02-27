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Антитеррористические меры на транспорте усилили в Петербурге

Власти Северной отмечают, что в городе стабильная и контролируемая обстановка.

Источник: Комсомольская правда

Транспортные предприятия Северной столицы усилят антитеррористические меры. Об этом заявил в среду, 26 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов во время заседания Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба города.

— Приняты дополнительные меры по усилению защиты объектов, повышению готовности персонала и охраны при угрозе террористического акта, — рассказал глава города.

Беглов отметил стабильную обстановку в мегаполисе. Помимо этого, во время встречи чиновники обсудили вопросы противодействия терроризму и неонацизму среди молодежи. Сейчас с молодыми людьми ведут профилактическую работу для предотвращения воздействия радикальных идеологий.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о тестировании системы оповещения в Северной столице. Так, сирены прозвучат на улицах города 5 марта.