От вышибалы в баре до кардинала. Какими странными высказываниями и поступками прославился папа римский Франциск

Он иезуит. Возможно, на него возлагали надежды в том, что он восстановит пошатнувшийся после сексуальных скандалов с католическими священниками папский престол. Он латиноамериканец. Южная Америка — это континент, где больше всего католиков. Кроме того, Аргентина — страна третьего мира, где сейчас идёт наибольший рост числа верующих католиков. Он имеет итальянские корни, то есть, как метко заметили журналисты National Catholic Reporter, соединяет в себе два мира — европейский и латиноамериканский. Он консерватор. Сразу после избрания на папский престол Франциск заявил, что аборты — это смертный приговор для нерождённых детей, и сказал, что не согласен с эвтаназией и браками содомитов.