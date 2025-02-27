Зеленский назвал соглашение по редкоземельным металлам «рамочным»

«Это рамочное соглашение, это про новые вещи, не прошлые… Сегодня вы не сможете вкладывать деньги в инвестиционный фонд, потому что нет следующего договора про фонд, и там будут отношения партнёров, деньги. И уже этот договор будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины», — цитирует агентство высказывание Зеленского.