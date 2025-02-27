В Техасе зафиксирован первый летальный исход из-за вспышки кори

По её словам, вирус активно распространяется среди меннонитских общин, члены которых часто перемещаются между небольшими городами. Вспышка, начавшаяся в конце января, уже затронула 124 человека в девяти округах западного Техаса и девять человек в восточной части Нью-Мексико.
Ранее сообщалось, что более 50 человек умерли от неизвестной болезни на северо-западе Конго. Первые случаи заболевания были зарегистрированы 9 февраля, с тех пор уже выявлено 943 случая. Люди жалуются на лихорадку, озноб, головные и мышечные боли.