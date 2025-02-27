В Техасе зафиксирован первый летальный исход из-за вспышки кори

Ранее сообщалось, что более 50 человек умерли от неизвестной болезни на северо-западе Конго. Первые случаи заболевания были зарегистрированы 9 февраля, с тех пор уже выявлено 943 случая. Люди жалуются на лихорадку, озноб, головные и мышечные боли.