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В Техасе зафиксирован первый летальный исход из-за вспышки кори

В штате Техас зарегистрирован первый смертельный случай в результате вспышки кори. Об этом 26 февраля сообщила официальный представитель администрации города Лаббок Лорен Адамс.

Источник: Life.ru

По её словам, вирус активно распространяется среди меннонитских общин, члены которых часто перемещаются между небольшими городами. Вспышка, начавшаяся в конце января, уже затронула 124 человека в девяти округах западного Техаса и девять человек в восточной части Нью-Мексико.

Ранее сообщалось, что более 50 человек умерли от неизвестной болезни на северо-западе Конго. Первые случаи заболевания были зарегистрированы 9 февраля, с тех пор уже выявлено 943 случая. Люди жалуются на лихорадку, озноб, головные и мышечные боли.