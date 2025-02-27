Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сафонов вновь не пропустил и помог ПСЖ пробиться в полуфинал Кубка Франции

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» разгромил команду четвёртого по силе дивизиона Франции «Бриошен» в матче ¼ финала национального кубка. Встреча завершилась со счётом 7:0.
Источник: Life.ru

В стартовом составе парижан появился россиянин Матвей Сафонов. Хозяева поля смогли нанести четыре удара по его воротам (два — в створ).

Это 11-й матч Сафонова за ПСЖ во всех турнирах и шестой раз, когда он сохранил ворота без пропущенных мячей.

В полуфинал Кубка Франции также пробились «Реймс», «Канн» и «Дюнкерк». Пары этой стадии турнира определятся по итогам жеребьёвки.

Ранее Life.ru рассказывал об удачных действиях Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде». Молодой россиянин отдал первый в 2025 году голевой пас и даже забил гол, однако получил новую травму.