Сафонов вновь не пропустил и помог ПСЖ пробиться в полуфинал Кубка Франции

В стартовом составе парижан появился россиянин Матвей Сафонов. Хозяева поля смогли нанести четыре удара по его воротам (два — в створ).
Это 11-й матч Сафонова за ПСЖ во всех турнирах и шестой раз, когда он сохранил ворота без пропущенных мячей.
В полуфинал Кубка Франции также пробились «Реймс», «Канн» и «Дюнкерк». Пары этой стадии турнира определятся по итогам жеребьёвки.
Ранее Life.ru рассказывал об удачных действиях Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде». Молодой россиянин отдал первый в 2025 году голевой пас и даже забил гол, однако получил новую травму.