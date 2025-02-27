Астроном рассказала, что растущая Луна в начале марта пройдет вблизи семи планет

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Серп молодой Луны в начале марта поочередно пройдет вблизи семи планет, ярких звезд и звездных скоплений. Россияне смогут наблюдать это сближение по вечерам 1, 2, 5, 6, и 8 марта, сообщила ТАСС астроном Людмила Кошман, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария.
«Начало марта будет красивым: вечерами можно наблюдать, как серп молодой Луны проходит вблизи планет и звездных скоплений. 1 марта тоненький серп Луны пройдет мимо Сатурна, Меркурия и Нептуна, которые сейчас находятся вблизи Солнца, 2 марта — мимо яркой Венеры, 5 марта — мимо Урана (виден в телескоп) и рассеянного звездного скопления Плеяды, 6 марта — мимо Юпитера и звезды Альдебаран», — уточнила астроном.
В Международный женский день, отмечаемый 8 марта, Луна пройдет вблизи Марса, также отметила ученый.
Луна каждый месяц не только проходит вблизи тех или иных планет и звезд, но иногда покрывает их. В марте таких лунных покрытий будет четыре: 1 марта спутник Земли закроет Меркурий, 16 и 20 марта — звезды Спика и Антарес.
«5 марта Луна, проходя вблизи Плеяд, закроет их собой. Это произойдет около 16:00 мск на светлом небе, но вечером можно будет наблюдать это красивое сближение: растущий серп Луны вблизи рассеянного звездного скопления Плеяды и яркого Юпитера. Наблюдать это сближение можно будет во всех регионах России, главное, чтобы было безоблачное небо», — заключила Кошман.
Наблюдение Меркурия.
Жители России смогут лучше всего разглядеть ближайшую к Солнцу и самую маленькую в системе планету Меркурий 8 марта. В этот день планета достигнет максимального углового удаления от звезды, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского госуниверситета со ссылкой сотрудников астрофизического комплекса вуза.
«8 марта — лучший в месяце день для наблюдения Меркурия, который достигнет максимальной элонгации (углового удаления от Солнца). Как и у Венеры, у Меркурия можно наблюдать фазу, однако для это понадобится телескоп. Также с 8 марта для земных наблюдателей Меркурий переходит к попятному движению (с востока на запад, то есть в направлении, противоположном движению Солнца (годичному))», — сообщили в вузе.
В пресс-службе добавили, что в середине марта окончится период видимости Меркурия, который будет скрываться в лучах заходящего Солнца. «Астрологи называют такое явление “ретроградным Меркурием” и выстраивают разнообразные пугающие сценарии на такое движение ближайшей к Солнцу планеты Солнечной системы, но в реальности такое движение никому и ничем не угрожает», — подчеркнули в университете.