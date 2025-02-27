Астроном рассказала, что растущая Луна в начале марта пройдет вблизи семи планет

«8 марта — лучший в месяце день для наблюдения Меркурия, который достигнет максимальной элонгации (углового удаления от Солнца). Как и у Венеры, у Меркурия можно наблюдать фазу, однако для это понадобится телескоп. Также с 8 марта для земных наблюдателей Меркурий переходит к попятному движению (с востока на запад, то есть в направлении, противоположном движению Солнца (годичному))», — сообщили в вузе.