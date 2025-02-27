Большунов назвал проблемой доминирование норвежцев в лыжном спорте

«Трудно сохранять высокий уровень, когда не можешь состязаться с лучшими. Без такой конкуренции мотивация падает, и ты не всегда стараешься изо всех сил. Однако встречаясь с сильнейшими, ты обретёшь стимул к победе. Конечно, это нелегко, но посмотрим, как всё сложится», — отметил Большунов.