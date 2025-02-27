Депутаты СРЗП внесут проект о бесплатной юридической помощи пенсионерам

Фракция «Справедливая Россия — За правду» планирует внести в Государственную Думу законопроект, предусматривающий предоставление бесплатной юридической помощи гражданам России пенсионного возраста. Документ оказался в распоряжении РИА Новости.
В пояснительной записке к инициативе отмечается, что предлагаемые изменения в статью 20 Федерального закона № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» направлены на совершенствование механизма защиты прав пенсионеров. Внесение данной поправки позволит людям старшего возраста отстаивать свои законные интересы и обеспечит им доступ к квалифицированной юридической поддержке.
Лидер партии Сергей Миронов пояснил, что пенсионеры являются одной из наиболее уязвимых категорий населения. Они нередко становятся жертвами мошенничества, могут столкнуться с незаконными увольнениями и не всегда обладают достаточной осведомлённостью о своих правах, включая вопросы начисления пенсий и получения льгот. При этом квалифицированная юридическая помощь для большинства из них остаётся недоступной из-за высокой стоимости. Также он подчеркнул, что пожилые люди зачастую не знают, куда обращаться за поддержкой.
Миронов напомнил, что фракция уже предлагала аналогичные поправки, в частности, недавно внесённый законопроект, предусматривающий бесплатную юридическую помощь беременным женщинам с малолетними детьми. Кроме того, он отметил, что партия имеет значительный опыт в сфере защиты прав пенсионеров и женщин с детьми, а более десяти лет эту работу ведут Центры защиты прав граждан (ЦЗПГ), функционирующие в 83 регионах страны.
По словам политика, в рамках данного проекта удалось вернуть гражданам более 74 миллиардов рублей, связанных с переплатами за ЖКХ, перерасчётом пенсий и невыплатой зарплат. Также ведётся работа по переселению людей из аварийного жилья и оказанию поддержки участникам СВО.
Миронов подчеркнул, что многие социальные проблемы, решённые благодаря деятельности ЦЗПГ, касались именно защиты наиболее незащищённых слоёв населения. Он выразил уверенность, что накопленный опыт свидетельствует о необходимости закрепления права на бесплатную юридическую помощь для пенсионеров и беременных женщин на федеральном уровне.
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