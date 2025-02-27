Степанов: Трамп намерен контролировать редкоземельные металлы Канады

Американский лидер Дональд Трамп планирует добиться контроля над редкоземельными металлами Канады, заявил посол Российской Федерации в Оттаве Олег Степанов.
Он уточнил, что об этом свидетельствуют «провокационные» заявление Трампа о 51-м штате.
Дипломат уточнил, что такого мнения придерживаются эксперты из Канады.
«Приходят к выводу, что цель антиканадских провокаций — подчинить Оттаву своей воле. Прежде всего, добившись максимально комфортных условий для американского бизнеса на местном рынке. Плюс в идеале получить контроль над богатыми месторождениями критического минерального сырья, включая редкоземельные металлы», — сказал он в беседе с ТАСС.
Степанов также заявил, что риторика Трампа «сильно злит простых канадцев и ввела в ступор канадский политический истеблишмент».
Напомним, Трамп ввёл 25-процентные пошлины на импорт из Канады и предлагал присоединить страну к США в качестве 51-го штата.
Ранее сообщалось, что свыше 250 тысяч граждан и резидентов Канады поддержали парламентскую петицию, в которой содержится требование лишить Илона Маска гражданства.