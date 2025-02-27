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Al Jazeera: ХАМАС передало тела четырёх заложников Красному Кресту

Тела передали «вдали» от средств массовой информации.

Источник: Аргументы и факты

Движение ХАМАС передало Красному Кресту тела четырёх заложников из Израиля, информирует телеканал Al Jazeera.

«Тела четырёх заложников были переданы Красному кресту в секторе Газа», — говорится в публикации.

По словам источников, передача тел была осуществлена в населённом пункте Хан-Юнис «без церемоний», а также «вдали» от средств массовой информации.

Напомним, вторая сделка по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников проводится с января.

Ранее сообщалось, что ХАМАС вернуло Израилю тела четырёх заложников. Израильское посольство в Российской Федерации приспустило флаг в знак скорби по заложникам, погибших в плену движения ХАМАС.