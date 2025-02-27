ФСБ раскроет детали работы контрразведки Смерш в годы Великой Отечественной войны

Также запланировали новое издание сборника «Память. Мужество. Слава», посвящённого подвигам сотрудников госбезопасности в военный период. Кроме того, в журнале «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ» продолжат выходить статьи и документы о работе органов безопасности перед и во время Великой Отечественной войны.