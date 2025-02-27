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Юрист рассказал о правилах прохождения техосмотра в 2025 году

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Прохождение техосмотра для обычных автовладельцев носит добровольный характер, диагностическую карту о пройденном техосмотре могут потребовать для постановки на учет, если автомобиль произведен более четырех лет назад, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Источник: © РИА Новости

Как напомнил юрист, до августа 2021 года закон не позволял приобрести полис ОСАГО, если автомобиль не прошел техосмотр и не имеет диагностической карты. Однако согласно новой редакции закона «О техническом осмотре транспортных средств», используемые гражданами в личных целях легковые машины и мотоциклы не подлежат обязательному техосмотру.

«Таким образом, прохождение техосмотра для обычных граждан-автовладельцев стало добровольным. Наличие действующей диагностической карты о пройденном техосмотре потребуется лишь в случае постановки на учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца такого транспортного средства», — объяснил Хаминский.

Юрист обратил внимание, что техосмотр остается добровольным для автовладельцев, использующих транспорт исключительно в личных целях и не предоставляющих на своей машине услуг такси.