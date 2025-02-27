Юрист рассказал о правилах прохождения техосмотра в 2025 году

«Таким образом, прохождение техосмотра для обычных граждан-автовладельцев стало добровольным. Наличие действующей диагностической карты о пройденном техосмотре потребуется лишь в случае постановки на учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца такого транспортного средства», — объяснил Хаминский.