Юрист рассказал о правилах прохождения техосмотра в 2025 году

Как напомнил юрист, до августа 2021 года закон не позволял приобрести полис ОСАГО, если автомобиль не прошел техосмотр и не имеет диагностической карты. Однако согласно новой редакции закона «О техническом осмотре транспортных средств», используемые гражданами в личных целях легковые машины и мотоциклы не подлежат обязательному техосмотру.
«Таким образом, прохождение техосмотра для обычных граждан-автовладельцев стало добровольным. Наличие действующей диагностической карты о пройденном техосмотре потребуется лишь в случае постановки на учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца такого транспортного средства», — объяснил Хаминский.
Юрист обратил внимание, что техосмотр остается добровольным для автовладельцев, использующих транспорт исключительно в личных целях и не предоставляющих на своей машине услуг такси.