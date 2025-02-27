Умер Виктор Щелин, руководитель поискового отряда из Черемхова.

— Он считал внеклассную работу важной частью своей педагогической деятельности. Под его руководством работали секции туризма и поисковый отряд «Память», который за годы своей деятельности провел 20 экспедиций, включая две международные. Оказал неоценимую помощь в поиске и захоронении павших бойцов, — рассказывает Вадим Семенов.