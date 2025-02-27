Умер Виктор Щелин, руководитель поискового отряда из Черемхова. Он ушел из жизни 26 февраля 2025. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр города Вадим Семенов.
Умер Виктор Щелин, руководитель поискового отряда из Черемхова.
Виктор Алексеевич начал строить свою карьеру, устроившись на Ремонтно-механический завод. Окончив Новосибирский техникум физической культуры и спорта, вернулся на малую Родину, где стал преподавателем физкультуры и ОБЖ, позже работал руководителем школьного музея.
— Он считал внеклассную работу важной частью своей педагогической деятельности. Под его руководством работали секции туризма и поисковый отряд «Память», который за годы своей деятельности провел 20 экспедиций, включая две международные. Оказал неоценимую помощь в поиске и захоронении павших бойцов, — рассказывает Вадим Семенов.
За многочисленные заслуги был награжден медалями, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством», «За активный поиск», «За старую Руссу», «Миротворец» и многими другими. Умер Виктор Щелин, руководитель поискового отряда из Черемхова, на 79 году жизни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что умер Александр Дулов, известный в Иркутске историк.