Жители Семея проведут лето без горячей воды

Я вам хочу сказать в целом по нашему предприятию. Даже с учетом увеличения тарифа, который мы повысили практически на 14% вместо заявленных 24%, «Теплокоммунэнерго» остается убыточным. Я бы хотел отметить, что на сегодняшний день предприятие находится в реабилитации на 2,8 млрд тенге. С 2025 года начинаются выплаты, которые в тарифе не заложены. В целом, конечно, в городе появится горячая вода, когда будет работать ТЭЦ-3.