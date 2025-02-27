Путин поздравил ветеранов и бойцов с Днём Сил спецопераций России

Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия сосредоточится на усилении Сил специальных операций, делая их более эффективными и сильными. Глава государства поздравил военнослужащих и ветеранов подразделений ССО с Днём Сил специальных операций. Он отметил стремление страны совершенствовать их боевые возможности и заверил, что РФ продолжит снабжать их передовым вооружением, средствами связи и радиоэлектронной борьбы.