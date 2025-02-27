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Путин поздравил ветеранов и бойцов с Днём Сил спецопераций России

Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия сосредоточится на усилении Сил специальных операций, делая их более эффективными и сильными. Глава государства поздравил военнослужащих и ветеранов подразделений ССО с Днём Сил специальных операций. Он отметил стремление страны совершенствовать их боевые возможности и заверил, что РФ продолжит снабжать их передовым вооружением, средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

Источник: Life.ru

«Мы сделаем всё необходимое, чтобы ваши отряды становились ещё более мобильными, технически оснащёнными и оставались настоящей ударной силой России», — сказал президент.

Поздравление Владимира Путина с днём ССО. Видео © kremlin.ru.

Глава государства отметил гордость граждан за подвиги ССО и выразил уверенность в том, что они продолжат развивать свои навыки, достигать новых побед и защищать безопасность наших людей и интересы государства.

Напомним, День Сил специальных операций России впервые отметили 27 февраля 2015 года. Тогда президент подписал указ об установлении праздника.