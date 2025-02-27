Путин поздравил ветеранов и бойцов с Днём Сил спецопераций России

«Мы сделаем всё необходимое, чтобы ваши отряды становились ещё более мобильными, технически оснащёнными и оставались настоящей ударной силой России», — сказал президент.
Поздравление Владимира Путина с днём ССО. Видео © kremlin.ru.
Глава государства отметил гордость граждан за подвиги ССО и выразил уверенность в том, что они продолжат развивать свои навыки, достигать новых побед и защищать безопасность наших людей и интересы государства.
Напомним, День Сил специальных операций России впервые отметили 27 февраля 2015 года. Тогда президент подписал указ об установлении праздника.