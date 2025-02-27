Российским пенсионерам объяснили, почему мартовская выплата окажется ниже февральской

Эксперт отметил, что в январе большинство пенсий подняли на прогнозную инфляцию в 7,3%. Однако фактическая инфляция достигла 9,5%. Из-за этого в феврале провели дополнительную индексацию пенсий, чтобы подогнать их к реальным показателям.
«В феврале пенсии увеличили на 9,5% и добавили 2,2% за январь. Но в марте доплаты за январь уже не будет, поэтому общая сумма окажется меньше», — пояснил Виноградов агентству «Прайм».
Однако некоторые пенсионеры увидят увеличение выплат. Например, военные пенсии в марте получат дополнительное повышение на 4,4%. Размер прибавки определят звания, должности, выслуга лет и другие факторы, заключил эксперт.
Как сообщал Life.ru, в 2024 году в пенсионной системе зафиксировали резкое сокращение базового дефицита. Это произошло за счёт роста зарплат.