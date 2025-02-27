Российским пенсионерам объяснили, почему мартовская выплата окажется ниже февральской

Эксперт отметил, что в январе большинство пенсий подняли на прогнозную инфляцию в 7,3%. Однако фактическая инфляция достигла 9,5%. Из-за этого в феврале провели дополнительную индексацию пенсий, чтобы подогнать их к реальным показателям.