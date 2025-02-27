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Хабаровский «СКА-Нефтяник» в Новосибирске уступил «Сибсельмашу»

Матч закончился со счётом 8:5.

Источник: ХК СКА-Нефтяник

В Новосибирске состоялся очередной матч Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. На своем льду местный «Сибсельмаш» принимал «СКА-Нефтяник», над которым одержал победу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Дальневосточники играли без турнирного давления: армейцам обеспечено третье место в турнирной таблице, в то время как «Сибсельмаш» был сильно мотивирован. Победа в этом матче давала сибирякам шанс попасть в плей-офф, куда они не выходили с 2018 года.

Также у «СКА-Нефтяника» отсутствовали четыре ключевых игрока: травмированные Шардаков и Василенко, а также Ивкин и финн Туомас Мяаття, которых тренерский штаб решил поберечь перед решающими играми сезона. Вместо них на поле вышли молодые Стариков и Кудрявцев.

Без своих лидеров «СКА-Нефтяник» показал не самую лучшую игру: первый тайм хабаровчане уступили со счетом 4:1, а итоговый счет встречи — 8:5. Таким образом, армейцы «помогли» новосибирцам попасть в восьмерку команд, которые поборются за главный кубок страны.

— Мы дали отдохнуть нашим лидерам, они очень много играли в последнее время, но у нас впереди плей-офф. Конечно, отсутствие лидеров на площадке и дало такой результат. Но с другой стороны, мы дали возможность поиграть нашим молодым игрокам, которые провели хорошие отрезки, — прокомментировал после матча главный тренер «СКА-Нефтяника» Артур Федоров.

После Новосибирска команда отправилась в Абакан, где 1 марта встретится с «Саянами» и завершит регулярный сезон.