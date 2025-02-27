Хабаровский «СКА-Нефтяник» в Новосибирске уступил «Сибсельмашу»

— Мы дали отдохнуть нашим лидерам, они очень много играли в последнее время, но у нас впереди плей-офф. Конечно, отсутствие лидеров на площадке и дало такой результат. Но с другой стороны, мы дали возможность поиграть нашим молодым игрокам, которые провели хорошие отрезки, — прокомментировал после матча главный тренер «СКА-Нефтяника» Артур Федоров.