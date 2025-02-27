Полиция устанавливает участников возможной потасовки в Иркутске

— 25 февраля около 19:30 в дежурную часть полиции поступило сообщение, что группа молодежи из нескольких десятков человек собралась около спортивной площадки на улице Байкальской в районе дома № 134 и шумит, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.