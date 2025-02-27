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Полиция устанавливает участников возможной потасовки в Иркутске

В сети пишут, что толпа молодых людей устроила разборки около спортивной площадки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В сети опубликовали видео: группа молодых людей из нескольких десятков человек собралась под окнами многоэтажки в Иркутске. Очевидцы сообщают, что едва не началась драка, однако неприятные последствия удалось предотвратить — на место выехал наряд патрульно-постовой службы.

— 25 февраля около 19:30 в дежурную часть полиции поступило сообщение, что группа молодежи из нескольких десятков человек собралась около спортивной площадки на улице Байкальской в районе дома № 134 и шумит, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.

Увидев полицейских, дебоширы разбежались в разные стороны. Отметим, после произошедшего никто из участников инцидента не обращался за помощью в больницу. Неизвестно, по какой именно причине было назначено «собрание» — это предстоит выяснить.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что голодного магазинного вора поймали по горячим следам, его сдала одна простая зацепка.