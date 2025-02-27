Администрация «Ласточкиного гнезда» хочет переименовать скалу в честь кошки Муси

Однако общественность разделилась: одни считают, что возвращать Мусю в замок опасно из-за риска повторного нападения, другие настаивают, что её присутствие привлечёт туристов. Мэр Ялты Янина Павленко заявила о двух существующих вариантах: кошка остаётся на «Ласточке», где живёт 10 лет и является негласным символом достопримечательности, либо для неё найдут ласковые руки и уютный дом.
Напомним, что 23 февраля мужчина выбросил Мусю с высоты 40 метров. Вскоре его задержали, и появились видеозаписи допроса. Никто не ожидал, что пушистик сможет выжить. Сотрудники замка даже успели попрощаться с любимицей, но вскоре пришли радостные новости: кошка осталась жива. Врачи не выявили у неё внутреннего кровотечения и помогли животному справиться с обезвоживанием.