Администрация «Ласточкиного гнезда» хочет переименовать скалу в честь кошки Муси

Однако общественность разделилась: одни считают, что возвращать Мусю в замок опасно из-за риска повторного нападения, другие настаивают, что её присутствие привлечёт туристов. Мэр Ялты Янина Павленко заявила о двух существующих вариантах: кошка остаётся на «Ласточке», где живёт 10 лет и является негласным символом достопримечательности, либо для неё найдут ласковые руки и уютный дом.