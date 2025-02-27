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Новый худрук «Ленкома» раскрыл сроки возвращения в театр Певцова и Захаровой

Художественный руководитель «Ленкома» Владимир Панков объявил о возвращении Дмитрия Певцова и Александры Захаровой в театр уже в марте.

Источник: Life.ru

«В марте они вернутся. Дмитрий Анатольевич сыграет в “Юноне и Авось”, а Александра Марковна — в “Вишнёвом саде”. Мы обсудили завершение всех конфликтов, дальше будем создавать с ними новые спектакли», — передаёт его слова «Газета.ru».

Панков занял пост художественного руководителя в январе 2025 года, после того как театр долгое время работал худрука с момента смерти Марка Захарова в 2019 году. После ухода Захарова должность главного режиссёра сначала исполнял Марк Варшавер, а затем Алексей Франдетти.

Как сообщал Life.ru, Дмитрий Певцов в январе сообщил о разрыве с «Ленкомом» и попросил снять его фотографию со стены почёта. Однако позже он сам объявил о своём возвращении в театр по приглашению Панкова.