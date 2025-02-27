Масленичная неделя по традиции завершится в Приморье народными гуляниями

В старину люди устраивали массовые гуляния, катания на санях, игры и состязания. Одним из таких развлечений был масленичный столб с призами, который традиционно устанавливается и в наше время. На набережной Спортивной гавани Владивостока каждый желающий также сможет испытать свою силу и ловкость и забрать призы с вершины столба.