Масленичная неделя по традиции завершится в Приморье народными гуляниями

Учреждения культуры подготовили для жителей разнообразную программу с играми, театральными представлениями, концертами, красочными фотозонами, мастер-классами и угощениями блинами. Прийти на праздник приглашают всех желающих — вместе с семьями и друзьями.
Как сообщает пресс-служба краевого министерства культуры и архивного дела, в столице Приморья широкие масленичные гулянья состоятся 2 марта на набережной Спортивной гавани и продлятся с 12:00 до 16:00 (0+).
Начнется праздник с большого костюмированного шествия, которое стартует от старого Океанариума. В «Масленичном поезде» примут участие творческие коллективы, учреждения культуры, а также все желающие. Участники шествия пройдут по набережной в костюмах, с флажками и лентами, создавая атмосферу настоящего карнавала.
«Основные народные гуляния развернутся на площади набережной Спортивной гавани. Гости смогут принять участие в народных забавах, где ведущие проведут традиционные русские игры, в которых можно испытать себя в силовых состязаниях и послушать веселые частушки от гармонистов. В интерактивной зоне театра кукол юных зрителей встретит Петрушка, который будет развлекать их шутками и веселыми номерами», — сообщили организаторы.
В специальной зоне «С пылу с жару» каждый сможет попробовать себя в роли кулинара и испечь свой блин, используя предоставленные организаторами ингредиенты и кухонные принадлежности. Опытные повара проведут мастер-классы, где раскроют секреты приготовления идеальных блинов. На торговой улице будут представлены разнообразные угощения, включая мед, свежую выпечку, ароматный чай и, конечно же, блины с разными начинками.
В старину люди устраивали массовые гуляния, катания на санях, игры и состязания. Одним из таких развлечений был масленичный столб с призами, который традиционно устанавливается и в наше время. На набережной Спортивной гавани Владивостока каждый желающий также сможет испытать свою силу и ловкость и забрать призы с вершины столба.
Информация о мероприятиях, которые пройдут в муниципальных образованиях Приморского края, — на сайтах и в соцсетях администраций органов местного самоуправления и учреждений культуры.