«Весна близко!»: в красноярском зоопарке проснулись медведи

«В различных регионах страны топтыгины просыпаются в разное время. В Европейской части России это, как правило, первая половина марта. В Западной Сибири мишки выбираются из берлоги во второй половине марта. А вот в регионах с суровым климатом и долгой зимой спячка косолапых может продолжаться до середины апреля. Наши медведи просыпаются немного раньше, — рассказывают в “Роевом ручье”. — После пробуждения косолапые вылезают из укрытия. Они осматриваются, нюхают воздух, оценивают окружающую обстановку».