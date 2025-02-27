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«Весна близко!»: в красноярском зоопарке проснулись медведи

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» в конце февраля медведи начали пробуждаться от зимней спячки.

Источник: Роев Ручей

Зоологи говорят, что это верный признак приближения весны.

Так, из спячки уже вышли Тянь-Шанский белокоготный медведь Памир и бурый медведь Буян.

Считается, что для медведя выход на свет после длительного периода сна — это как «начало новой жизни, второе рождение». Первые 10−15 дней они не слишком активны — не отходят далеко от своей берлоги, бродят вокруг.

«В различных регионах страны топтыгины просыпаются в разное время. В Европейской части России это, как правило, первая половина марта. В Западной Сибири мишки выбираются из берлоги во второй половине марта. А вот в регионах с суровым климатом и долгой зимой спячка косолапых может продолжаться до середины апреля. Наши медведи просыпаются немного раньше, — рассказывают в “Роевом ручье”. — После пробуждения косолапые вылезают из укрытия. Они осматриваются, нюхают воздух, оценивают окружающую обстановку».

флора и фауна