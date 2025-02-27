Хабаровский край встречает весну с Масленицей, рыбалкой и походами

В Хабаровске пройдет гастрономический завтрак с дальневосточными деликатесами и мастер-класс по приготовлению ягодных джемов. В казачьем хуторе гостей ждут традиционные масленичные гуляния, хороводы, катание на лошадях и конкурсы. Масленицу с размахом отметят также в Вяземском и Котиково, где туристов ждет ярмарка и посещение краеведческого музея.