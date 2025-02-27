Хабаровский край встречает весну с Масленицей, рыбалкой и походами

Министерство туризма Хабаровского края подготовило подборку интересных мероприятий на предстоящие выходные, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В рамках проекта «Отдыхаем в крае» туристам предлагаются разнообразные виды отдыха — от экскурсий по монастырям до праздников на свежем воздухе. По промокоду «Минтур» можно получить скидки у региональных туроператоров.
Одним из главных событий станет XX фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка» в Советской Гавани. Гостей ждут подледный лов, спортивные состязания, катания на снегоходах и дегустация традиционной ухи. Любителей активного отдыха приглашают на снегоходные маршруты разной сложности, а те, кто предпочитает духовную атмосферу, могут отправиться на экскурсию в Петропавловский монастырь.
В Хабаровске пройдет гастрономический завтрак с дальневосточными деликатесами и мастер-класс по приготовлению ягодных джемов. В казачьем хуторе гостей ждут традиционные масленичные гуляния, хороводы, катание на лошадях и конкурсы. Масленицу с размахом отметят также в Вяземском и Котиково, где туристов ждет ярмарка и посещение краеведческого музея.
Больше информации о мероприятиях можно найти в социальных сетях министерства туризма и регионального туристского центра.