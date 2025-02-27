ДТП в Партизанске: школьницу госпитализировали после наезда автомобиля

Утром в четверг, 27 февраля 2025 года, в Партизанске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней. Как сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», водитель автомобиля Honda HR-V совершил наезд на девочку 2010 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Инцидент произошёл в районе дома 57 на улице Гоголевская.