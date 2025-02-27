ДТП в Партизанске: школьницу госпитализировали после наезда автомобиля

Утром в четверг, 27 февраля 2025 года, в Партизанске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней. Как сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», водитель автомобиля Honda HR-V совершил наезд на девочку 2010 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Инцидент произошёл в районе дома 57 на улице Гоголевская.
Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение с травмами. Состояние опьянения у водителя не зафиксировано.
Прокуратура Партизанска взяла на контроль расследование обстоятельств происшествия. Надзорное ведомство также проверит законность итогового решения по результатам проверки. Кроме того, будет оценена эффективность профилактической работы, которую проводят уполномоченные органы среди школьников. Речь идёт о мероприятиях, направленных на обучение детей основам безопасности и предотвращение травматизма.