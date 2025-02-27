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Козловский сообщил о закрытом споре с Бородиным из-за обвинений в экстремизме

Актёр Данила Козловский сообщил о завершении судебного разбирательства с активистом Виталием Бородиным, который ранее попросил МВД проверить актёра на экстремизм и дискредитацию армии. Об этом сам Козловский сообщил в соцсетях.

Источник: Life.ru

«Спор с Бородиным закрыт. Для меня было важно защитить свою репутацию от этих нелепых обвинений, так как я живу в Москве, никуда не “убегал”, я дома и всегда любил свой дом», — написал Данила.

Он также приложил ссылку на пост Бородина, где тот опубликовал опровержение. Суд ранее признал его обвинения ложными и наносящими вред чести, достоинству и деловой репутации актёра.

Как сообщал Life.ru, Козловский в сентябре 2023 года выиграл суд против Бородина, который призывал к проверке актёра на дискредитацию Вооружённых сил России. Суд обязал Бородина удалить материалы и опубликовать опровержение с упоминанием судебного решения. В дополнение к этому с активиста взыскали один рубль.