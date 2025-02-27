ДВЖД зовёт школьников Дальнего Востока на экскурсию в Хабаровск

Дальневосточная железная дорога и Федеральная пассажирская компания (структура РЖД) приступили к реализации своего нового туристического проекта «Вагон знаний» и приглашают жителей Дальнего Востока посетить экскурсию в Хабаровск. Эта программа предназначена для школьников и стартует 21 марта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Новый двухдневный экскурсионный тур получил название «Хабаровские истории — погружение в наследие региона». Его участники смогут увидеть главные достопримечательности города, включая краевой музей им. Н. И. Гродекова, а также поучаствовать в развлекательной игре, вдохновленной известными интеллектуальными телешоу, и посетить аквапарк.
— Хабаровский край славится своими коренными народами, которые сохранили традиционный уклад жизни, культуру, язык и обычаи. Во второй день тура запланирован визит в нанайское село Сикачи-Алян, известное как «музей под открытым небом». Здесь ребята смогут окунуться в атмосферу древних традиций, узнать о традиционной одежде, ремеслах, музыке и танцах нанайцев, — отметили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.
В тур включено проживание, питание, транспортные услуги, экскурсионное обслуживание, входные билеты и страховка. Стоимость проезда на поезде зависит от станции отправления и рассчитывается отдельно. Для получения дополнительной информации о программе нужно посетить сайт РЖД.
Напомним, ранее школьников Хабаровского края в рамках проекта «Вагон знаний» ДВЖД пригласило в познавательную поездку по Байкало-Амурской магистрали в ее столицу — Тынду.