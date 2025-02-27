ДВЖД зовёт школьников Дальнего Востока на экскурсию в Хабаровск

— Хабаровский край славится своими коренными народами, которые сохранили традиционный уклад жизни, культуру, язык и обычаи. Во второй день тура запланирован визит в нанайское село Сикачи-Алян, известное как «музей под открытым небом». Здесь ребята смогут окунуться в атмосферу древних традиций, узнать о традиционной одежде, ремеслах, музыке и танцах нанайцев, — отметили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.