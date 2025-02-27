MS: Зеленскому придётся подписать соглашение о ресурсах с США

Зеленскому придётся подписать с Соединёнными Штатами соглашение о ресурсах, пишет Mainichi Shimbun.
В материале японского издания подчёркивается, что документ будет подписан даже несмотря на отсутствие пунктов о гарантиях безопасности для Украины.
«Зеленский сейчас находится в безвыходном положении — на разработку ресурсов придётся согласиться», — говорится в публикации.
Кроме того, автор отметил, что из-за «крайнего ухудшения» отношений между Киевом и Вашингтоном подписание соглашения является практически единственным способом для украинской стороны не потерять поддержку со стороны США.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Зеленский приедет в Вашингтон в пятницу. По словам Трампа, он планирует подписать соглашение по природным ресурсам, в том числе по редкоземельным металлам.