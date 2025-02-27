Снегопады и сильный ветер: погода в Казахстане на 27 февраля

Погода в Астане
В столице будет переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок. Гололед. Ветер юго-западный ночью 9−14, днем 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 5−7 мороза.
Погода в Алматы
В мегаполисе ожидается переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 0−2 тепла.
Погода в Шымкенте
В городе будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 4−6 тепла.
Погода в Акмолинской области
Ночью на севере, востоке области небольшой снег, низовая метель. На западе, юге области туман, гололед. Ветер юго-западный 9−14, ночью на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на севере области 8, днем 4−9 мороза. В Кокшетау переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9−14, ночью и утром порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 4−6 мороза.
Погода в Алматинской области
Ночью на юге, в центре области небольшие осадки, на юго-востоке, в предгорных, горных районах области осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14, на востоке, в центре области порывы 18−23 метров в секунду, ночью на востоке области временами 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на севере, в горных районах области 5−10 мороза. В Конаеве переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14, ночью порывы 18−23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 0−2 мороза.
Погода в области Жетысу
Ночью снег, в горных районах области временами сильный снег, низовая метель, днем в центре, горных районах области осадки (дождь, снег), низовая метель. В центре, горных районах области временами туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области 18−23, днем порывы 23−28, временами 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью 5−10 мороза, на востоке, в горных районах области 15−20 мороза, днем 3 мороза- 2 тепла, на юге области 6 тепла, на востоке, в горных районах области 6 мороза. В Талдыкоргане переменная облачность, ночью снег. Ночью и утром временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10 мороза, днем 1 мороза- 1 тепла.
Погода в Туркестанской области
Ночью в горах небольшой снег. На юге, западе, в горных районах области туман. Ветер восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 12 мороза, днем 3−8 тепла, на севере области 0 градусов. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 4−6 тепла.
Погода в Западно-Казахстанской области
На западе, севере, востоке области снег, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на западе области 12, днем 6−11 мороза. В Уральске облачно, снег, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 8−10 мороза.
Погода в Атырауской области
Снег. На востоке области низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 20, днем 2−7, на востоке области 10 мороза. В Атырау облачно, временами снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 5−7 мороза.
Погода в Мангистауской области
Снег, гололед, временами на западе, северо-востоке области сильный снег, метель. На юге, в центре области туман. Ветер западный, северо-западный 9−14, на западе, северо-востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на северо-востоке области 13−18 мороза, днем 2−7 мороза. В Актау облачно, снег, гололед, днем сильный снег, метель. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 2−4 мороза.
Погода в Актюбинской области
На западе, юге, в центре области снег, на севере области небольшой снег. В центре области низовая метель. На востоке области туман. Ветер юго-восточный, восточный 9−14, в центре области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на северо-востоке области 21, на юге области 6, днем 3−8, на западе, востоке области 11 мороза. В Актобе переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 4−6 мороза.
Погода в Костанайской области
На западе, севере области небольшой снег, низовая метель. На юге, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14, ночью на западе, севере области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на западе области 22, днем 8−13, на юге области 5 мороза. В Костанае переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 8−10 мороза.
Погода в Северо-Казахстанской области
Ночью снег, метель, на юге области гололед, днем на севере, востоке области снег, метель. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на севере, востоке области 7−12 мороза, днем 5−10 мороза. В Петропавловске: облачно, снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 6−8 мороза.
Погода в Павлодарской области
Ночью снег, низовая метель, днем на севере, востоке, в центре области снег, низовая метель. Ветер западный 9−14, на западе, юге, в центре области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на северо-востоке области 15, днем 3−8 мороза. В Павлодаре облачно, снег, низовая метель. Ветер западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 5−7 мороза.
Погода в Карагандинской области
Ночью на севере, востоке области снег, на юге области небольшой снег, низовая метель. На западе, востоке, в центре области временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14, ночью на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, на востоке области 20 мороза, днем 4−9, на востоке области 12 мороза. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14, ночью порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 6−8 мороза.
Погода в области Улытау
Ночью на севере области небольшой снег, поземок. На востоке, юге, в центре области временами туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на западе области 9 мороза, днем 6−11, на западе области 3 мороза. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер восточный, юго-восточный 4−9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 6−8 мороза.
Погода в Восточно-Казахстанской области
Ночью на западе, севере области снег, днем снег. На севере, востоке области метель. На юге области туман. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на севере, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на севере, востоке области 18−23 мороза, днем 2−7, на востоке, юге области 10 мороза. В Усть-Каменогорске облачно, утром и днем снег. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный ночью 0−5, днем 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 2−4 мороза.
Погода в области Абай
Ночью снег, днем на востоке, юге, в центре области снег. На западе, севере, в центре области метель. На юге, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20, ночью порывы 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 2, на западе, востоке области 13 мороза, днем 0−5 мороза. В Семее облачно, ночью и утром снег. Ветер юго-западный переходом на северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 1−3 мороза.
Погода в Кызылординской области
На севере, в центре области осадки (дождь, снег), метель. На севере, востоке, в центре области туман, гололед. Ветер восточный 9−14, на севере, в центре области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10 мороза, днем 0−5 мороза, на востоке области 0−5 тепла. В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 0−2 тепла.
Погода в Жамбылской области
В горных районах области снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−9, на севере, в горных районах области 14 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза. В Таразе переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 1 мороза-1 тепла.