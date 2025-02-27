Снегопады и сильный ветер: погода в Казахстане на 27 февраля

Ночью на юге, в центре области небольшие осадки, на юго-востоке, в предгорных, горных районах области осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14, на востоке, в центре области порывы 18−23 метров в секунду, ночью на востоке области временами 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на севере, в горных районах области 5−10 мороза. В Конаеве переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14, ночью порывы 18−23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 0−2 мороза.