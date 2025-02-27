Пожар в Хабаровском крае уничтожил сразу три службы

В Хабаровском крае в ночь на 26 февраля в поселке Кукан Хабаровского района произошел крупный пожар, уничтоживший три социально значимых учреждения: многофункциональный центр, пункт полиции и фельдшерско-акушерский пункт. Все они находились в одном деревянном здании, сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.
Сообщение о возгорании поступило в 22:33, но прибывшие пожарные обнаружили, что пламя уже охватило крышу и внутренние помещения. Огонь распространился стремительно из-за позднего обнаружения. К тушению привлекли две единицы техники и девять сотрудников противопожарной службы, но полностью ликвидировать пожар удалось только к 8 утра. К счастью, обошлось без жертв.
Эксперты МЧС осмотрели место происшествия и взяли пробы для лабораторного анализа. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Сейчас местные власти решают вопрос о временном размещении служб: МФЦ будет работать в здании администрации, полицейский участок разместится в пожарной части, а ФАП — в Доме культуры.