Пожар в Хабаровском крае уничтожил сразу три службы

Сообщение о возгорании поступило в 22:33, но прибывшие пожарные обнаружили, что пламя уже охватило крышу и внутренние помещения. Огонь распространился стремительно из-за позднего обнаружения. К тушению привлекли две единицы техники и девять сотрудников противопожарной службы, но полностью ликвидировать пожар удалось только к 8 утра. К счастью, обошлось без жертв.