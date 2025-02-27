SpaceX успешно запустила к Луне модуль Athena со станцией сотовой связи

Athena будет проводить научные исследования для NASA и тестировать технологии для будущих миссий человека на Луне. В качестве полезной нагрузки модуль несет бур Trident, способный проникать в лунную поверхность на глубину до 1 м, и масс-спектрометр MSolo для анализа газов из образцов грунта. Модуль доставит на Луну первую станцию сотовой связи — передатчик Nokia формата 4G.
Athena также доставит мини-хоппер Micro Nova Hopper. Этот аппарат будет перемещаться по лунной поверхности посредством прыжков. Он направится к Кратеру H, который никогда не освещается Солнцем (в 1 км от места посадки Athena). Там он будет искать следы воды и летучих веществ. Это уже второй посадочный модуль Intuitive Machines после Odysseus, который в феврале 2024 года совершил посадку в районе кратера Малаперт А.