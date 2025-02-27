Специалисты составили карту сезонных санитарных зон на Байкале

— Вопрос особенно острый в дни резкого роста потока посетителей: только за минувшую неделю и только на маршрут «Акватория пролива Малое Море с островами» в Прибайкальском национальном парке разрешения оформили более 1000 человек, — рассказывают в «Заповедном Прибайкалье».