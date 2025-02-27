Специалисты составили карту сезонных санитарных зон на Байкале

Для жителей и гостей Иркутской области составили карту сезонных и стационарных санитарных зон на Байкале. Как сообщили КП-Иркутск в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», за чистотой туалетов следят государственные инспекторы.
— Вопрос особенно острый в дни резкого роста потока посетителей: только за минувшую неделю и только на маршрут «Акватория пролива Малое Море с островами» в Прибайкальском национальном парке разрешения оформили более 1000 человек, — рассказывают в «Заповедном Прибайкалье».
Специалисты напомнили о правилах «ледового этикета». Просят бережно относиться к озеру, не мусорить, а для безопасного проезда автомобилей настоятельно рекомендуют использовать официальные переправы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что матч с легендами советского хоккея в Ангарске переносят на неизвестную дату. Ранее мероприятие планировали провести 1 марта.