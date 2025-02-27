Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалисты составили карту сезонных санитарных зон на Байкале

За чистотой туалетов следят госинспекторы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Для жителей и гостей Иркутской области составили карту сезонных и стационарных санитарных зон на Байкале. Как сообщили КП-Иркутск в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», за чистотой туалетов следят государственные инспекторы.

— Вопрос особенно острый в дни резкого роста потока посетителей: только за минувшую неделю и только на маршрут «Акватория пролива Малое Море с островами» в Прибайкальском национальном парке разрешения оформили более 1000 человек, — рассказывают в «Заповедном Прибайкалье».

Специалисты напомнили о правилах «ледового этикета». Просят бережно относиться к озеру, не мусорить, а для безопасного проезда автомобилей настоятельно рекомендуют использовать официальные переправы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что матч с легендами советского хоккея в Ангарске переносят на неизвестную дату. Ранее мероприятие планировали провести 1 марта.

экология