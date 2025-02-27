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Компания SpaceX Илона Маска запустила посадочный модуль Athena к Луне

Главной задачей миссии IM-2 является поиск ресурсов.

Источник: Аргументы и факты

Компания SpaceX, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску, осуществила пуск посадочного модуля Athena к Луне, сообщает NASA.

Посадочный модуль компании Intuitive Machines к естественному спутнику Земли доставит ракета-носитель Falcon-9.

Старт состоялся площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Прилунение модуля запланировано на 6 марта.

По данным Национального управления Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства, аппарат должен будет проработать на поверхности Луны около десяти земных суток.

Главной задачей миссии IM-2 является поиск информации о ресурсах. На поверхность Луны будут доставлены камеры, установка для бурения грунта TRIDENT, а также оборудование для анализа органических и неорганических соединений.

Кроме того, модуль также доставит на Луну передатчик формата 4G для создания первой станции мобильной связи.

Ранее сообщалось, что Маск предложил установить на Марсе прямую демократию.