Компания SpaceX Илона Маска запустила посадочный модуль Athena к Луне

Посадочный модуль компании Intuitive Machines к естественному спутнику Земли доставит ракета-носитель Falcon-9.
Старт состоялся площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Прилунение модуля запланировано на 6 марта.
По данным Национального управления Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства, аппарат должен будет проработать на поверхности Луны около десяти земных суток.
Главной задачей миссии IM-2 является поиск информации о ресурсах. На поверхность Луны будут доставлены камеры, установка для бурения грунта TRIDENT, а также оборудование для анализа органических и неорганических соединений.
Кроме того, модуль также доставит на Луну передатчик формата 4G для создания первой станции мобильной связи.
Ранее сообщалось, что Маск предложил установить на Марсе прямую демократию.