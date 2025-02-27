К 80-летию Победы в Омской области восстанавливают легендарную «полуторку»

В преддверии 80-летия Великой Победы в Большереченском музее-заповеднике «Старина Сибирская» мастера реставрируют символ Победы — грузовик ГАЗ-АА. Этот проект — дань памяти героям, защищавшим Отечество, в том числе и большереченским шоферам, доставлявшим грузы по «Дороге жизни» и под огнем врага.
Детали для восстановления «полуторки» собирали по всей стране: рама, двигатель, мосты — были найдены в Таре и Кургане. Чертежи оригинальной машины предоставили специалисты Горьковского автозавода и Музея истории ГАЗ. Над реставрацией работают опытные механики, каждый из которых с особым чувством работает над восстановлением автомобиля.
«Это посвящение моему деду и дяде, погибшим на войне», — рассказывает один из мастеров, Юрий Гуселетов.
Фото: Иван Капилюшов.
В Большереченском районе более 11 тысяч человек сражались на фронтах войны. Шесть жителей района стали Героями Советского Союза, 79 получили почетный орден Славы. Четверо участвовали в Параде Победы на Красной площади. История их подвига, а также воспоминания фронтовиков, фотографии вошли в экспозицию районного музея. Свое место займет и восстановленная машина, которая стала одним из символов военного времени.
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