К 80-летию Победы в Омской области восстанавливают легендарную «полуторку»

В Большереченском районе более 11 тысяч человек сражались на фронтах войны. Шесть жителей района стали Героями Советского Союза, 79 получили почетный орден Славы. Четверо участвовали в Параде Победы на Красной площади. История их подвига, а также воспоминания фронтовиков, фотографии вошли в экспозицию районного музея. Свое место займет и восстановленная машина, которая стала одним из символов военного времени.