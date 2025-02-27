SpaceX успешно отправила посадочный модуль Athena к Луне

Прилунение аппарата запланировано на 6 марта. После посадки модуль должен проработать на поверхности Луны около 10 земных суток. Основной задачей миссии IM-2 является разведка лунных ресурсов. Athena оснащён камерами, установкой для бурения грунта TRIDENT и масс-спектрометром MSolo для анализа органических и неорганических соединений.
Также модуль доставит на Луну передатчик Nokia формата 4G, что может стать первой станцией сотовой связи на естественном спутнике Земли.
Ранее Life.ru рассказывал о больших кадровых изменениях в «Роскосмосе». Свои посты покинули статс-секретарь — заместитель гендиректора Ольга Вилкова и заместитель гендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин. Сложил полномочия и генеральный директором НПО «Техномаш» Юрий Власов. Его место занял заместитель по операционной эффективности, экономике и финансам Павел Полещенков.