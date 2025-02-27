SpaceX успешно отправила посадочный модуль Athena к Луне

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9, которая доставит к Луне посадочный модуль Athena компании Intuitive Machines. Старт состоялся в 19:16 по местному времени (03:16 мск 27 февраля) с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди во Флориде. Трансляция велась на сайте NASA.