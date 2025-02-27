Умер Леонид Мацуев, отец известного иркутского пианиста Дениса Мацуева

Умер Леонид Мацуев, известный в Иркутске музыкант и композитор. Он внес огромный клад в работу Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова — был заведующим музыкальной частью.
Умер Леонид Мацуев, известный в Иркутске музыкант и композитор.
Долгое время мужчина работал в Театральном училище — преподавал около восьми предметов. «В свое время на нем держалась вся театрально-музыкальная жизнь Иркутска» — вспоминает его сын, народный артист России, пианист-виртуоз Денис Мацуев.
— Когда я переехал из Иркутска в Москву в 1990-х годах, он отказался от всего и поехал со мной. Мы жили в однокомнатной квартире на проспекте Маршала Жукова, отец устроился во Дворец пионеров концертмейстером. Ходил на работу с утра, готовил завтраки, обеды, ужины, постоянно занимался со мной при этом. Думаю, это тот самый родительский подвиг, самое красноречивое и самое мощное проявление отцовской любви, о которой может мечтать каждый ребёнок в своей жизни. И мне бесконечно с ним повезло, — пишет Денис Мацуев.
Долгие годы он ставил спектакли, писал музыку. Добился небывалых высот в сфере культуры. У него было множество талантов и навыков, один из них — игра на фортепиано. Умер Леонид Мацуев, известный в Иркутске музыкант и композитор, на 78 году жизни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что умер Виктор Щелин, руководитель поискового отряда из Черемхова.