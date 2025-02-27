Умер Леонид Мацуев, отец известного иркутского пианиста Дениса Мацуева

— Когда я переехал из Иркутска в Москву в 1990-х годах, он отказался от всего и поехал со мной. Мы жили в однокомнатной квартире на проспекте Маршала Жукова, отец устроился во Дворец пионеров концертмейстером. Ходил на работу с утра, готовил завтраки, обеды, ужины, постоянно занимался со мной при этом. Думаю, это тот самый родительский подвиг, самое красноречивое и самое мощное проявление отцовской любви, о которой может мечтать каждый ребёнок в своей жизни. И мне бесконечно с ним повезло, — пишет Денис Мацуев.