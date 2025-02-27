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В Красноярском крае лесные пожарные получили 12 новых автомобилей

Лесопожарному центру Красноярского края передали машины для охраны лесов.

Источник: Соцсети

Лесопожарный центр Красноярского края получил 12 новых машин УАЗ. Из Красноярска их отправят на север региона для охраны от пожаров труднодоступных мест. Об этом 26 февраля сообщили в правительстве Красноярского края.

Известно, что автомобили будут помогать пожарным в Байкитском, Пировском, Саянском, Красноярском, Кодинском, Богучанском, Ярцевском, Северо-Енисейском, Ванаварском, Подкаменно-Тунгусском, Мотыгинском и Туруханском авиаотделениях.

Напомним, что в 2025 году будет расширена в северном направлении зона мониторинга лесов с воздуха и тушения возникающих в них возгораний. На это в ближайшие три года в регион дополнительно поступит более пяти миллиардов рублей из федерального бюджета.