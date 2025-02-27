В Красноярском крае лесные пожарные получили 12 новых автомобилей

Лесопожарный центр Красноярского края получил 12 новых машин УАЗ. Из Красноярска их отправят на север региона для охраны от пожаров труднодоступных мест. Об этом 26 февраля сообщили в правительстве Красноярского края.
Известно, что автомобили будут помогать пожарным в Байкитском, Пировском, Саянском, Красноярском, Кодинском, Богучанском, Ярцевском, Северо-Енисейском, Ванаварском, Подкаменно-Тунгусском, Мотыгинском и Туруханском авиаотделениях.
Напомним, что в 2025 году будет расширена в северном направлении зона мониторинга лесов с воздуха и тушения возникающих в них возгораний. На это в ближайшие три года в регион дополнительно поступит более пяти миллиардов рублей из федерального бюджета.